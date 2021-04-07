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УЗ возобновляет курсирование поездов между Львовом и Ровно

Автор: Игорь Литвиненко

"Укрзализныця" возобновляет движение поездов между Львовом и Ровно. Региональные поезда с остановками в Пидзамче, Бродах, Дубно и Здолбунове начнут движение с 9 апреля.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

Так, поезд № 804/803 будет отправляться со станции Ровно в 06:45. Остановки будут совершаться в Здолбунове (6:58-7:00), Дубно (7:32-7:34), Бродах (8:16-8:18), Пидзамче (9:22-9:23). Во Львов поезд прибывает в 9:35.

Поезд № 806/805 будет отправляться из Львова в 16:31. Остановки в Пидзамче (16:41-16: 42), Бродах (17:44-17:46), Дубно (18:26-18:28), Здолбунове (19:01-19:03). В Ровно прибывает в 19:16.

Также в УЗ напомнили о необходимости пассажирам соблюдать правила противоэпидемической безопасности, в частности, носить маску, пользоваться другими средствами индивидуальной защиты, соблюдать социальной дистанции и тому подобное.

Напомним, ранее УЗ приостановила движение части поездов в регионах "красной" зоны карантина.

Также РБК-Украина писало, что "Укрзализныця" возобновляет курсирование поезда №77/78 между Харьковом и Мариуполем. Рейс начнет движение между городами с 9 апреля.

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Новости Украины УкрзализныцяЛьвовРовнопоезд
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