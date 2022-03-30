УЗ возобновляет движение пригородных поездов из Львова: маршруты и график
Фото: УЗ возобновляет движение пригородных поездов из Львова (Виталий Носач, РБК-Украина)
"Укрзализныця" объявила о возобновлении движения пригородных поездов из Львова. Речь идет о сообщении Львов - Трускавец и Львов - Лавочное - Чоп.
Вместе с тем изменится расписание и маршруты движения пригородных поездов сообщением Ивано-Франковск - Рахов и Коломыя - Ворохта.
Направления и график движения
- Начиная с 1 апреля этого года, поезд № 6011 Львов - Трускавец будет отправляться из Львова в 14:00 и прибывать в Трускавец о16:41;
- с указанной даты поезд № 6012 Трускавец - Львов будет отправляться из Трускавца в 16:51 и прибывать во Львов в 19: 36;
- поезд № 6189/6507 Львов - Лавочное - Чоп будет отправляться из Львова в 13:30, Лавочное 17:16 - 17:22, Мукачево 18:33-20:35, прибытие в Чоп в 22:12.
- Начиная со 2 апреля этого года, поезд № 6502/6166 Чоп - Лавочное - Львов будет отправляться со ст. Чоп в 06:30, Мукачево 07:33 - 08:47, Лавочное 10:56-10:57, прибытие во Львов в 14:26.
- Кроме того, начиная с 1 апреля этого года, поезд № 6404/6403 будет курсировать только до ст. Ворохта будет отправляться из Ивано-Франковска в 08:20 и прибывать на конечную станцию в 11:07;
- поезд № 6404/6403 будет курсировать по маршруту Ворохта - Ивано-Франковск будет отправляться из Ворохты в 16:42 и прибывать на конечную станцию в 19:22.
- В свою очередь маршрут поезда № 6441/6442 Коломыя - Ворохта будет продлен до ст. Рахов и обратно.
- С 1 апреля поезд № 6441 будет отправляться из Коломыи в 08:15 и прибывать в Рахов в 12: 35;
- поезд № 6442 будет отправляться из Рахова в 15:30 и прибывать в Коломыю в 19:35.
Пассажиров просят учесть изменения в расписании и маршрутах при планировании путешествий в указанных сообщениях.
Напомним, недавно "Укрзализныця" решила запустить полноценный кольцевой маршрут городской электрички в Киеве.
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