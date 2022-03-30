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УЗ відновлює рух приміських потягів зі Львова: маршрути та графік

Фото: УЗ відновлює рух приміських потягів зі Львова (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

"Укрзалізниця" оголосила про відновлення руху приміських потягів зі Львова. Мова йде про сполучення Львів - Трускавець та Львів - Лавочне - Чоп.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу УЗ.

Разом з тим зміниться розклад та маршрути руху приміських поїздів сполученням Івано-Франківськ - Рахів та Коломия - Ворохта.

Напрямки і графік руху

  • Починаючи з 1 квітня цього року, поїзд № 6011 Львів - Трускавець вирушатиме зі Львова о 14:00 та прибуватиме в Трускавець о16:41;
  • з указаної дати поїзд № 6012 Трускавець - Львів вирушатиме з Трускавця о 16:51 та прибуватиме до Львова о 19:36;
  • поїзд № 6189/6507 Львів - Лавочне - Чоп вирушатиме зі Львова о 13:30, Лавочне 17:16-17:22, Мукачево 18:33-20:35, прибуття в Чоп о 22:12.
  • Починаючи з 2 квітня цього року, поїзд № 6502/6166 Чоп - Лавочне - Львів вирушатиме зі ст. Чоп о 06:30, Мукачево 07:33-08:47, Лавочне 10:56-10:57, прибуття у Львів о 14:26.
  • Крім того, починаючи з 1 квітня цього року, поїзд № 6404/6403 курсуватиме лише до ст. Ворохта, вирушатиме з Івано-Франківська о 08:20 та прибуватиме на кінцеву станцію об 11:07;
  • поїзд № 6404/6403 курсуватиме за маршрутом Ворохта - Iвано-Франкiвськ, вирушатиме з Ворохти о 16:42 та прибуватиме на кінцеву станцію о 19:22.
  • Своєю чергою маршрут поїзда № 6441/6442 Коломия - Ворохта буде продовжено до ст. Рахiв та зворотно.
  • Із 1 квітня поїзд № 6441 вирушатиме з Коломиї о 08:15 та прибуватиме в Рахів о 12:35;
  • поїзд № 6442 вирушатиме з Рахова о 15:30 та прибуватиме в Коломию о 19:35.

Пасажирів просять урахувати зміни у розкладі та маршрутах під час планування подорожей у вказаних сполученнях.

Нагадаємо, нещодавно "Укрзалізниця" вирішила запустити повноцінний кільцевий маршрут міської електрички в Києві.

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