ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

УЗ возобновляет движение еще 50 электричек

Новости » Инфраструктура     19.06.2020 - 15:12
УЗ возобновляет движение еще 50 электричек
Фото: пассажиры возле электрички (РБК-Украина)

Возобновление курсирование пригородных поездов состоится во вторник и среду

"Укрзализныця" продолжает возобновлять движение пригородных поездов. С 23 июня начнут курсировать еще 50 электричек.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

Так, со вторника начнут курсирование еще 27 пригородных поездов по региональному филиалу "Юго-Западная железная дорога", а со среду - еще 23 поездов по филиалу "Южная железная дорога".

На сегодняшний день в Украине курсируют 533 пригородных поезда.

Напомним, с 15 июня начали курсировать электрички фастовского, нежинского и яготинского направлений.

Кроме того, УЗ назначила дополнительные поезда ко Дню Конституции.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: РБК-Украина

Теги Новости Украины Укрзализныцяэлектричка
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь