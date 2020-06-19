УЗ возобновляет движение еще 50 электричек

Фото: пассажиры возле электрички (РБК-Украина)

Возобновление курсирование пригородных поездов состоится во вторник и среду

"Укрзализныця" продолжает возобновлять движение пригородных поездов. С 23 июня начнут курсировать еще 50 электричек.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

Так, со вторника начнут курсирование еще 27 пригородных поездов по региональному филиалу "Юго-Западная железная дорога", а со среду - еще 23 поездов по филиалу "Южная железная дорога".

На сегодняшний день в Украине курсируют 533 пригородных поезда.

Напомним, с 15 июня начали курсировать электрички фастовского, нежинского и яготинского направлений.

Кроме того, УЗ назначила дополнительные поезда ко Дню Конституции.

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Автор: РБК-Украина