УЗ возобновила полноценное курсирование поездов в Закарпатскую область: перечень маршрутов

Курсирование поездов в Закарпатскую область восстановлено. ПАО "Укрзализныця" запускает его с воскресенья, 11 апреля.
Об этом сообщает пресс-служба УЗ.
"Укрзализныця с 11 апреля возобновляет полноценное курсирование поездов дальнего следования в Закарпатскую область", - указано в сообщении.
Подчеркнем, с 11 апреля эти поезда едут в область, и только с 12-14 апреля - из Закарпатья.
Речь идет о следующих маршрутах:
Отмечается, что продажа железнодорожных билетов в указанный регион и из него будет восстановлена 10 апреля с 18:00.
Напомним, сегодня в Закарпатской области отменили действие "красной" зоны карантина. Решение принято на внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
Как писало РБК-Украина, вчера главный санврач Виктор Ляшко заявил, что "уже скоро" карантин могут ослабить в Закарпатской области.
Кроме того, ситуация с коронавирусом улучшилась в Ивано-Франковске. Этот регион вышел из "красной" зоны карантина.