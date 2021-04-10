УЗ відновила повноцінне курсування поїздів до Закарпатської області: перелік маршрутів

Курсування поїздів до Закарпатської області відновлено. ПАО "Укрзалізниця" запускає його з неділі, 11 квітня.
Про це повідомляє прес-служба УЗ.
"Укрзалізниця з 11 квітня відновлює повноцінне курсування поїздів далекого сполучення до Закарпатської області", - вказано у повідомленні.
Підкреслимо, з 11 квітня ці поїзди їдуть в область, і тільки з 12-14 квітня - із Закарпаття.
Йдеться про наступні маршрути:
Зазначається, що продаж залізничних квитків до вказаного регіону та з нього буде відновлено 10 квітня з 18:00.
Нагадаємо, сьогодні у Закарпатській області скасували дію "червоної" зони карантину. Рішення прийняте на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
Як писало РБК-Україна, вчора головний санлікар Віктор Ляшко заявив, що "вже скоро" карантин можуть послабити у Закарпатській області.
Крім того, ситуація з коронавірусом покращилась в Івано-Франківську. Цей регіон вийшов з "червоної" зони карантину.