УЗ возобновила движение пригородных поездов в Донецкой области

"Укрзализныця" возобновила движение пригородных поездов на участке Фенольная - Скотувата в Донецкой области, который не осуществлялся с 2014 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УЗ.

Отмечается, что 30 декабря по этому маршруту отправился первый поезд. Всего на обновленной участке будут курсировать две пары пригородных электропоездов.

На участке проверили и подготовили инфраструктуру. В частности, структурные подразделения "Укрзализныци" восстановили поврежденный обстрелами фасад здания вокзала Скотувата, систему отопления и внутренняя отделка. Для обеспечения безопасности пассажиров и организации работы отдела полиции установлен дополнительный забор, организована система видеонаблюдения.

С 30 декабря до станции Скотувата будут курсировать две пары пригородных электропоездов. В утреннее время к станции Скотувата можно добраться поездом № 6021 сообщением Славянск - Фенольная. Отправляться поезд со станции Фенольная в 08:04 и прибывать к станции Скотувата в 08:27. В обратном направлении поезд № 6072 Фенольная - Славянск отправляется в 08:37, будет делать остановку на станции Фенольная в 09:00-09:02 и прибывает на станцию Славянск в 10:55.

В вечернее время поезд № 6243 Славянск - Фенольная будет отправляться со станции Фенольная в 17:04 и прибывает на станцию Скотувата в 17:27. В обратном направлении поезд № 6244 Фенольная - Славянск отправляется со станции Скотувата в 17:37, будет делать остановку до станции Фенольная в 17:59-18:00 и прибывает на станцию Славянск в 19.50.

Ранее "Укрзализныця" назначила дополнительные скоростные поезда с Киева до Харькова и Днепра накануне новогодних и рождественских праздников.

РБК-Украина писало, что в новогоднюю ночь 2019/2020 в поездах проведут около 17 тыс. пассажиров, всего в праздничные сутки будут курсировать 126 пассажирских поездов.