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УЗ відновлює потяг з Львова до Дніпра: квитки вже можна придбати

Фото: Укрзалізниця відновляє потяг Львів-Дніпро (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Укрзалізниця відновлює потяг №131/132, який буде курсувати з Львова до Дніпра. Перший рейс відправиться 10 грудня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на УЗ.

"Укрзалізниця відкриває продаж на рейс №131/132 Львів - Дніпро, що після піврічної перерви надасть залізничне сполучення північному Поліссю та Волині зі Львовом, Києвом та Дніпром одночасно", - йдеться у повідомленні.

Перший потяг вирушить вже 10 грудня зі Львова о 18:08, після цього він буде курсувати через день по парних числах місяця. Рейс сполучить Червоноград, Ковель, Сарни, Житомир, Київ, Знам'янку, Олександрію та Дніпро.

Зворотний рейс відправлятиметься через день по парних числах з 12 грудня о 07:02.

Квитки можна придбати на сайті Укрзалізниці, у чат-боті чи застосунку.

Нагадаємо, що Укрзалізниця призначила два додаткові поїзди зі Львова до Ужгорода та Рахова.

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