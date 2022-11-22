УЗ відкрила продаж квитків на рейс Інтерсіті+ Київ-Львів: подробиці маршруту

Укрзалізниця відкрила продаж на рейс Інтерсіті+ 743/744 Київ-Львів. На маршруті курсуватиме швидкісний поїзд Hyundaі, який вийде на рейс з 25 листопада.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на АТ "Укрзалізниця".
"Ранковий Hyundai до Львова повертається! Укрзалізниця відкрила продаж на рейс Інтерсіті+ 743/744 Київ-Львів", - ідеться у повідомленні.
Зазначено, що з 25 листопада можна буде щоденно вирушати зі столиці о 06:20 з Києва-Пасажирського або о 06:37 зі Святошина (обидві станції сполучені Київською кільцевою електричкою, що починає курсувати з 05:30) і прибувати до Львова об 11:58.
Зворотний рейс вирушатиме о 15:30 і прибуватиме до Святошина о 21:03, до Києва-Пасажирського о 21:17.
В Укрзалізниці нагадують, що на борту кожного Інтерсіті+ працює онлайн-бібліотека, онлайн-кінотеатр та WOG-cafe з оновленим бортовим меню.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що у Херсон 19 листопада прибув пасажирський потяг з Києва. Це перший такий здійснений рейс з початку повномасштабної війни.
Також раніше ми писали, що Укрзалізниця запускає новий рейс Київ - Ізюм.
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