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УЗ вдвое увеличила количество рейсов поезда Киев-Бердянск

НовостиОбщество    04.07.2018 - 15:44
Иллюстративное фото (РБК-Украина)
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Теперь поезд Киев-Бердянск будет курсировать ежедневно, а не через день

"Укрзализныця" в два раза увеличила количество рейсов поезда № 228 Киев - Бердянск. Теперь поезд будет курсировать ежедневно, сообщили в пресс-службе УЗИ.

"С 6 июля по 22 августа поезд Киев - Бердянск будет курсировать ежедневно вместо через день, как было раньше. Такое решение "Укрзализныци" позволит большему количеству пассажиров добраться до мест отдыха на Азовском море", - сообщили в УЗ.

Так, из Киева поезд будет отправляться ежедневно в 19:38 и прибывать в Бердянск в 10:45. В обратном направлении отправление из Бердянска в 17:05 и прибытие в Киев в 10:26.

Поезд будет останавливаться на станциях им. Тараса Шевченко, Знаменка, Пятихатки, Днепр-Главный и других.

Билеты можно приобрести в железнодорожных кассах или через онлайн-систему.

Напомним, вчера, 3 июля 2018 года, в Одесской области сошел с рельсов грузовой поезд. На сегодня сотрудники "Укрзализныци" завершают работы по восстановлению движения поездов на перегоне Ивановка - Веселый Кут, где произошла авария.

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Теги публикации: Укрзализныця, поезд  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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