Социальные страницы
Курси валют
USD
26.38
Курс доллара
Покупка 26.09
Продажа 26.38
Межбанк ASK 26.45
Межбанк BID 26.43
НБУ 2629.93
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.92
Курс евро
Покупка 30.23
Продажа 30.92
Межбанк ASK 30.78
Межбанк BID 30.76
НБУ 3067.81
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.28
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.28
НБУ 4.16
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.38
Курс доллара
Покупка 26.09
Продажа 26.38
Межбанк ASK 26.45
Межбанк BID 26.43
НБУ 2629.93
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.92
Курс евро
Покупка 30.23
Продажа 30.92
Межбанк ASK 30.78
Межбанк BID 30.76
НБУ 3067.81
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.28
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.28
НБУ 4.16
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Аварія вантажного поїзда в Одеській області: рух залізничного транспорту частково відновлено

НовиниНадзвичайні події    04.07.2018 - 12:13
Фото: аварія поїзда (uz.gov.ua)
Фото: аварія поїзда (uz.gov.ua)

Рух залізничного транспорту було відновлено на парній колії перегону

Співробітники "Укрзалізниці" (УЗ) завершують роботи з відновлення руху поїздів на перегоні Іванівка - Веселий Кут, де вчора, 3 липня, стався схід 14 вагонів вантажного поїзда. Про це повідомляє прес-служба УЗ.

Повідомляється, Після проведення слідчо-оперативних заходів на місці події було розчеплено рухомий склад: хвостову частину поїзда з 17 вагонів відправлено на станцію Іванівка, головну частину з 27 вагонів - на станцію Веселий Кут.

За даними УЗ, в результаті інциденту було пошкоджено близько 150 м рейко-шпальної решітки непарної колії, 100 м рейко-шпальної решітки парної колії та одну опору контактної мережі.

Сьогодні, 4 липня, о 05:00 працівники колійної машинної станції Усатово уклали нову рейко-шпальну решітку на парній колії – і о 07:16 годині рух залізничного транспорту на парній колії перегону було відновлено.

Нагадаємо, в Одеській області на перегоні Іванівка - Веселий Кут у вівторок, 3 липня, стався схід 14 вантажних вагонів, у зв'язку з чим організовано об'їзд аварійної ділянки.

У Кривому Розі школярка потрапила під потяг Сходження вантажного поїзда під Одесою: залізничники відкрили рух по парній колії
Теги публікації: Укрзалізниця, поезд  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
ДТП у Харкові: стало відомо, з якою швидкістю їхала Зайцева
В Африці вперше за десять років випав сніг (фото, відео)
Перевернуте бікіні - новий пляжний тренд (фото)
Співачка-трансгендер Зіанджа підірвала мережу своїм знімком з відвертим декольте
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся