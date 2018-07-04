Аварія вантажного поїзда в Одеській області: рух залізничного транспорту частково відновлено

Рух залізничного транспорту було відновлено на парній колії перегону

Співробітники "Укрзалізниці" (УЗ) завершують роботи з відновлення руху поїздів на перегоні Іванівка - Веселий Кут, де вчора, 3 липня, стався схід 14 вагонів вантажного поїзда. Про це повідомляє прес-служба УЗ.

Повідомляється, Після проведення слідчо-оперативних заходів на місці події було розчеплено рухомий склад: хвостову частину поїзда з 17 вагонів відправлено на станцію Іванівка, головну частину з 27 вагонів - на станцію Веселий Кут.

За даними УЗ, в результаті інциденту було пошкоджено близько 150 м рейко-шпальної решітки непарної колії, 100 м рейко-шпальної решітки парної колії та одну опору контактної мережі.

Сьогодні, 4 липня, о 05:00 працівники колійної машинної станції Усатово уклали нову рейко-шпальну решітку на парній колії – і о 07:16 годині рух залізничного транспорту на парній колії перегону було відновлено.

Нагадаємо, в Одеській області на перегоні Іванівка - Веселий Кут у вівторок, 3 липня, стався схід 14 вантажних вагонів, у зв'язку з чим організовано об'їзд аварійної ділянки.