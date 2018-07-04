УЗ вдвічі збільшила кількість рейсів поїзда Київ-Бердянськ

Тепер поїзд Київ-Бердянськ курсуватиме щоденно, а не через день

"Укрзалізниця" у два рази збільшила кількість рейсів поїзда № 228 Київ - Бердянськ. Тепер поїзд курсуватиме щоденно, повідомили в прес-службі УЗ.

"Із 6 липня по 22 серпня поїзд Київ - Бердянськ курсуватиме щоденно замість через день, як було раніше. Таке рішення "Укрзалізниці" дозволить більшій кількості пасажирів дістатися до місць відпочинку на Азовському морі", - повідомили в УЗ.

Так, із Києва поїзд щоденно вирушатиме о 19:38 та прибуватиме до Бердянська о 10:45. У зворотному напрямку відправлення з Бердянська о 17:05 та прибуття до Києва о 10:26.

Поїзд зупинятиметься на станціях ім. Тараса Шевченка, Знам’янка, П’ятихатки, Дніпро-Головний та інших.

Квитки можна придбати в залізничних касах або через онлайн-систему.

Нагадаємо, учора, 3 липня 2018 року, в Одеській області зійшов з рейок вантажний поїзд. На сьогодні співробітники "Укрзалізниці" завершують роботи з відновлення руху поїздів на перегоні Іванівка - Веселий Кут, де сталась аварія.