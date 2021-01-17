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Не только оригинал паспорта: УЗ упростит идентификацию пассажиров и займется багажом

Автор: Юлия Струк

Акционерное общество "Укрзализныця" хочет упростить требования к необходимым для посадки в вагон документам. При этом провоз багажа будут контролировать сильнее.

Об этом заявил глава компании Владимир Жмак в эфире телеканала "Украина 24".

По его словам, решение об упрощении требований к документам примут в ближайшее время.

"Мы будем говорить о том, что "Дия" будет действовать, ксерокопия документа тоже будет достаточным основанием для допуска пассажира в вагон", - сказал он.

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Жмак отметил, что осуществление контроля за перевозкой багажа входит в обязанности проводника. К тому же за соблюдение этой нормы ответственен и начальник поезда.

"Сейчас мы будем уделять больше внимания тому, чтобы действующие нормы выполнялись. Потому что провоз неоплаченного багажа также наносит нам ущерб", - подытожил глава УЗ.

Напомним, в УЗ заявили, что стоимость билетов на пассажирские перевозки снижаться не может. Жмак подчеркнул, что на фоне инфляции и изменения курса доллара индексация тарифов не проводилась с 2018 года.

Как писало РБК-Украина, "Укрзализныця" запускает продажи билетов через популярные мессенджеры. В частности, из Viber и Telegram.

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