УЗ удвічі збільшує кількість поїздів до звільненої Балаклії

"Укрзалізниця подвоює рухомий потяг на маршруті до деокупованої Балаклії. Попит на рейс настільки збільшився, що замість одного рейкового автобуса Pesa з суботнього ранку поїде одразу два", - йдеться у повідомленні.

Розклад рейсу буде наступним:

поїзд №6403/6402 Харків - Балаклія - Харків вирушає щодня з Харкова о 07:00 та прибуває до Балаклії о 09:33. З Балаклії вирушає о 09:58 та прибуває до Харкова о 12:24;

поїзд №6407/6404 відправляється щодня з Харкова о 15:50 та прибуває до Балаклії о 18:14. З Балаклії вирушає о 18:39 та прибуває до Харкова о 21:09.

За вказаним маршрутом, зупинки передбачені на станціях Основа, Жихор, Зміїв, Занки, Шебелинка, додано зупинку на станції Слобожанська.

Крім того, в УЗ уточнили, що роботи щодо відновлення контактної мережі на звільнених територіях Харківської області продовжуються.