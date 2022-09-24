УЗ удвічі збільшує кількість поїздів до звільненої Балаклії

Через зростання попиту "Укрзалізниця" подвоює кількість рейсів із Харкова до деокупованої Балаклії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram компанії.
"Укрзалізниця подвоює рухомий потяг на маршруті до деокупованої Балаклії. Попит на рейс настільки збільшився, що замість одного рейкового автобуса Pesa з суботнього ранку поїде одразу два", - йдеться у повідомленні.
Розклад рейсу буде наступним:
За вказаним маршрутом, зупинки передбачені на станціях Основа, Жихор, Зміїв, Занки, Шебелинка, додано зупинку на станції Слобожанська.
Крім того, в УЗ уточнили, що роботи щодо відновлення контактної мережі на звільнених територіях Харківської області продовжуються.
Нагадаємо, 15 вересня "Укрзалізниця" відновила залізничне сполучення з деокупованою Балаклією. Цього дня до звільненого міста приїхав перший поїзд із пасажирами.
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