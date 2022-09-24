RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

УЗ вдвое увеличивает количество поездов в освобожденную Балаклею

Фото: УЗ вдвое увеличивает количество поездов в освобожденную Балаклею (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Руслан Гаращенко

Из-за роста спроса "Укрзализныця" удваивает количество рейсов из Харькова в деоккупированную Балаклею.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram компании.

"Укрзализныця удваивает подвижной состав на маршруте в деоккупированную Балаклею. Спрос на рейс настолько увеличился, что вместо одного рельсового автобуса Pesa с субботнего утра поедет сразу два", - говорится в сообщении.

Расписание рейса будет следующим:

  • поезд №6403/6402 Харьков - Балаклея - Харьков отправляется ежедневно из Харькова в 07:00 и прибывает в Балаклею в 09:33. Из Балаклеи отправляется в 09:58 и прибывает в Харьков в 12:24.
  • поезд №6407/6404 отправляется ежедневно из Харькова в 15:50 и прибывает в Балаклею в 18:14. Из Балаклеи отправляется в 18:39 и прибывает в Харьков в 21:09.

По указанному маршруту, остановки предусмотрены на станциях Основа, Жихор, Змиев, Занки, Шебелинка, добавлена остановка на станции Слобожанская.

Кроме того, в УЗ уточнили, что работы по восстановлению контактной сети на освобожденных территориях Харьковской области продолжаются.

  • на направлении Харьков - Балаклея электротягу восстановлено до остановочной платформы Гениевка;
  • на участке Харьков - Дергачи восстановлено 4 км элементов электроснабжения из 5,2 км поврежденных;
  • на участке Занки - Шебелинка под электротягу подготовлено 2 км из 17 км поврежденных.

Напомним, 15 сентября "Укрзализныця" возобновила железнодорожное сообщение с деоккупированной Балаклеей. В этот день в освобожденный город приехал первый поезд с пассажирами.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
УкрзализныцяБалаклея