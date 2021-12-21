УЗ удалось остановить в шаге от пропасти, - министр

По его словам, за короткое время команде Мининфраструктуры удалось восстановить финансовую стабильность компании и показать первые результаты программы президента "Большая стройка" на железной дороге.

"УЗ удалось остановить в шаге от бездны, более того - заложен фундамент до системного обновления, как инфраструктуры, так и подвижного состава", - подчеркнул Кубраков.

Он рассказал, что еще в конце мая УЗ находилась в глубоком кризисе. "Последней каплей стало известие об уплате менеджментом Укрзализныци долгов Сбербанка России в полном объеме, без обжалований в суде, без существенных торгов или реструктуризации", - вспомнил министр.

Дефолт и остановку стратегической государственной компании удалось предупредить благодаря трем ключевым решениям.

"Устранение компаний-посредников, из-за которых цены на электроэнергию для УЗ были завышены. Благодаря решению правительства УЗ получила возможность закупать электроэнергию напрямую у производителя – Энергоатома. Первый заключенный контракт по новым правилам позволил УЗ сэкономить более 4 млрд грн", - перечисляет министр.

Также благодаря повышению тарифов на грузовые перевозки УЗ получила дополнительные 2 млрд грн в этом году и еще 12 в следующем.

Еще одним важным решением стало следование принципам OECD и корпоративному управлению. С окончанием полномочий Наблюдательного совета объявлен новый конкурс, который проходит с соблюдением всех правил и процедур. В ближайшее время начнется работа полноценного Наблюдательного совета, которая запустит процесс отбора правления.

Что касается развития инфраструктуры, которая проходит по программе "Большая стройка", то уже электрифицированы первые из десятка запланированных маршрутов, новые поезда курсируют на юге и востоке страны, проектируются станции Киевского пригородного экспресса, новые ветки и маршруты.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский объявил о начале формирования новой украинской железной дороги в рамках инициированной им программы "Большая стройка".