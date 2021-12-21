УЗ вдалося зупинити за крок від прірви, - міністр

За його словами, за короткий час команді Мінінфраструктури вдалося відновити фінансову стабільність компанії та показати перші результати програми президента "Велике будівництво" на залізниці.

"УЗ вдалося зупинити за крок від прірви, більше того - закладено фундамент до системного оновлення, як інфраструктури, так і рухомого складу", - наголосив Кубраков.

Він також розповів, що ще наприкінці травня УЗ перебувала у глибокій кризі. "Останньою краплею стала звістка про сплату менеджментом Укрзалізниці боргів Сбербанку Росії у повному обсязі, без жодних оскаржень в суді, без істотних торгів чи реструктуризації", - пригадав міністр.

Дефолт і зупинку стратегічної державної компанії вдалося попередити завдяки трьом ключовим рішенням.

"Усунення компаній-посередників, через які ціни на електроенергію для УЗ були завищеними. Завдяки рішенню уряду УЗ отримала можливість закуповувати електроенергію напряму у виробника - "Енергоатому". Перший укладений контракт за новими правилами дозволив УЗ зекономити понад 4 млрд грн", - перелічує міністр.

Також завдяки підвищенню тарифів на вантажні перевезення УЗ отримала додаткових 2 млрд грн у цьому році і ще 12 у наступному.

Ще одним важливим рішенням стало слідування принципам OECD і корпоративного управління. Із закінченням повноважень Наглядової ради оголошено новий конкурс, який відбувається із дотриманням усіх правил та процедур. Найближчим часом почнеться робота повноцінної Наглядової ради, яка запустить процес відбору правління.

Щодо розбудови інфраструктури, яка проходить за програмою "Велике будівництво", то уже електрифіковано перші з десятка запланованих маршрутів, нові потяги курсують на півдні та сході країни, проєктуються станції Київського приміського експреса, нові гілки та маршрути.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський оголосив про початок формування нової української залізниці у межах ініційованої ним програми "Велике будівництво".