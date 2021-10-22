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У УЗ трудности с грузоперевозками, списание вагонов по возрасту ухудшит ее состояние, - эксперт

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Киев, Пятница 22 октября 2021 11:58
У УЗ трудности с грузоперевозками, списание вагонов по возрасту ухудшит ее состояние, - эксперт Фото: "Укрзализныця" (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Наталия Гурковская

Намерение Мининфраструктуры списывать железнодорожные вагоны по возрасту ухудшит ситуацию с перевозками грузов и приведет к значительным потерям для промышленности и энергетики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главного аналитика GMK Center Андрея Тарасенко.

"Это приведет к значительному усугублению ситуации с перевозками, к негативным последствиям для промышленности и энергетики", - рассказал Тарасенко.

По его словам, "Укрзализныця" уже сейчас имеет серьезные проблемы с перевозками грузов, поскольку есть дефицит подвижного состава и тяги, а также плохое состояние железнодорожной инфраструктуры. Выведение из эксплуатации свыше 50 тыс. вагонов, которые будут списаны по возрасту, спровоцируют обострение проблем с перевозками из-за резкого дефицита вагонов.

Эксперт отметил: у "Укрзализныци" нет 60 млрд грн на закупку новых вагонов, чтобы заменить списанные.

"Сумма необходимых инвестиций - 156 млрд грн - это общая сумма инвестиций "Укрзализныци" за 6 лет или за 7 лет. Сумма неподъемная. Поэтому, принимая такие решения, нужно понимать, что это задача нерешаемая", - констатировал Тарасенко.

А также подчеркнул: решение о списании вагонов по возрасту приведет к значительным потерям для бизнеса, прежде всего, промышленности и энергетики, которые являются ключевыми клиентами УЗ.

Напомним, Министерство инфраструктуры подготовило новую версию приказа о списании вагонов по возрасту. Если этот приказ будет одобрен, списать придется более 50 тыс. вагонов, на замену необходимо свыше 125 млрд грн. Но источники финансирования проекта в проекте не указаны.

Ранее гендиректор Федерации работодателей и транспорта Украины Владимир Гусак заявил, что руководству "Укрзализныци" следует думать о закупке локомотивов, которых катастрофически не хватает, а не о покупке новых вагонов.

В свою очередь экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что обновлять подвижной состав "Укрзализныци" нужно, но в первую очередь необходимо модернизировать железнодорожную инфраструктуру и повысить качество перевозок.

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Укрзализныця
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