У УЗ трудности с грузоперевозками, списание вагонов по возрасту ухудшит ее состояние, - эксперт

Намерение Мининфраструктуры списывать железнодорожные вагоны по возрасту ухудшит ситуацию с перевозками грузов и приведет к значительным потерям для промышленности и энергетики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главного аналитика GMK Center Андрея Тарасенко.

"Это приведет к значительному усугублению ситуации с перевозками, к негативным последствиям для промышленности и энергетики", - рассказал Тарасенко.

По его словам, "Укрзализныця" уже сейчас имеет серьезные проблемы с перевозками грузов, поскольку есть дефицит подвижного состава и тяги, а также плохое состояние железнодорожной инфраструктуры. Выведение из эксплуатации свыше 50 тыс. вагонов, которые будут списаны по возрасту, спровоцируют обострение проблем с перевозками из-за резкого дефицита вагонов.

Эксперт отметил: у "Укрзализныци" нет 60 млрд грн на закупку новых вагонов, чтобы заменить списанные.

"Сумма необходимых инвестиций - 156 млрд грн - это общая сумма инвестиций "Укрзализныци" за 6 лет или за 7 лет. Сумма неподъемная. Поэтому, принимая такие решения, нужно понимать, что это задача нерешаемая", - констатировал Тарасенко.

А также подчеркнул: решение о списании вагонов по возрасту приведет к значительным потерям для бизнеса, прежде всего, промышленности и энергетики, которые являются ключевыми клиентами УЗ.