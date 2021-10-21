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На УЗ ждет крупнейшее в истории обновление парка грузовых вагонов

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Киев, Четверг 21 октября 2021 15:44
На УЗ ждет крупнейшее в истории обновление парка грузовых вагонов Фото: на УЗ ждет крупнейшее в истории обновление парка грузовых вагонов (пресс-служба)
Автор: Наталия Гурковская

В Украине по программе президента "Большая стройка" будет масштабно обновлен парк грузовых вагонов "Укрзализныци".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на советника министра инфраструктуры Ивана Федорко.

Обновлять парк вагонов, по словам советника Федорко, будут в равных долях "Укрзализныця" и частные владельцы.

Сейчас в Украине, по данным УЗ, курсируют 174 тысяч грузовых вагонов, из которых 95 тысяч давно исчерпали нормативный срок службы. Средний возраст вагона на УЗ - до 40 лет, хотя срок эксплуатации - максимум 30 лет.

"У нас участились аварии, инциденты, которые происходят с нашим изношенным вагонным парком. У нас из всех ремонтов, которые делаются с вагонами, 84% ремонтов - это внеплановые. То есть мы вынуждены латать, заваривать", - рассказывает заместитель директора Департамента коммерческой работы АО "Укрзализныця" Валерий Ткачев.

Содержать изношенные вагоны железной дороги, по словам Ткачева, гораздо дороже, потому что они ломаются непредсказуемо и требуют дополнительных расходов на внеплановые ремонты.

Напомним, ранее Мининфраструктуры опубликовало проект приказа, которым предложило запретить использование вагонов, срок эксплуатации которых превышает нормативный.

В частности, предлагается запретить продлевать срок эксплуатации полувагонов старше 33 лет, с постепенным уменьшением этого срока до 22 лет в период 2021-2029 годов.

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Укрзализныця Большая стройка
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