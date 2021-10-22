У УЗ труднощі з вантажоперевезеннями, списання вагонів за віком погіршить її стан, - експерт

Намір Мінінфраструктури списувати залізничні вагони за віком погіршить ситуацію з перевезеннями вантажів і призведе до значних втрат для промисловості і енергетики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву головного аналітика GMK Center Андрія Тарасенка.

"Це призведе до значного погіршення ситуації з перевезеннями, до негативних наслідків для промисловості і енергетики", - розповів Тарасенко.

За його словами, "Укрзалізниця" вже зараз має серйозні проблеми з перевезеннями вантажів, оскільки є дефіцит рухомого складу та тяги, а також поганий стан залізничної інфраструктури. Виведення з експлуатації понад 50 тис. вагонів, які будуть списані за віком, спровокують загострення проблем з перевезеннями через різкий дефіцит вагонів.

Експерт зазначив: у "Укрзалізниці" немає 60 млрд грн на закупівлю нових вагонів, щоб замінити списані.

"Сума необхідних інвестицій - 156 млрд грн - це загальна сума інвестицій "Укрзалізниці" за 6 років або за 7 років. Сума непідйомна. Тому, приймаючи такі рішення, потрібно розуміти, що це завдання нерозв'язне", - констатував Тарасенко.

А також наголосив: рішення про списання вагонів за віком призведе до значних втрат для бізнесу, перш за все, промисловості та енергетики, які є ключовими клієнтами УЗ.