Державні монополії Укрзалізницю та Укренерго потрібно розглядати не як звичайні господарські підприємства, а як основу життєзабезпечення країни, яка має отримувати окрему державну та міжнародну підтримку.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву голови підкомітету з питань промислової політики Комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Муси Магомедова в коментарі для ЦТС.

Чому держмонополіям потрібна підтримка

За словами депутата, Укрзалізниця та Укренерго відіграють ключову роль у забезпеченні стійкості України під час війни. Водночас Росія цілеспрямовано атакує їхню інфраструктуру, що збільшує витрати на підтримання роботи підприємств.

"Укрзалізниця та Укренерго - це основа життєзабезпечення України. Саме тому ворог витрачає мільярди на ракети та дрони для ударів по цих підприємствах", - наголосив Магомедов.

На його думку, державі потрібно переглянути підхід до фінансування таких компаній і враховувати їхню роль у забезпеченні критичної інфраструктури, а не оцінювати виключно як господарські підприємства.

Звідки брати кошти

Магомедов вважає, що фінансування державних монополій потрібно передбачити за захищеними статтями державного бюджету.

Крім того, він пропонує залучати міжнародних партнерів до покриття операційних витрат, пов'язаних із наслідками російських атак.

"Що реально може держава зробити в цій ситуації - це перестати розглядати ці підприємства як об’єкти господарювання, а додати їх до фінансування за захищеними статтями бюджету. А також почати залучати фінансування міжнародних партнерів для покриття операційних витрат, які вони несуть через удари ворога", - зауважив депутат.

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Він також підкреслив, що Укрзалізниця виконує не лише комерційні, а й значні соціальні функції. Тому підприємству потрібна додаткова державна підтримка, яка дасть змогу зберегти його роботу під час війни та не перекладати всі додаткові витрати на бізнес і споживачів.

Як змінюються тарифи Укрзалізниці

Раніше Укрзалізниця підвищила тарифи на вантажні перевезення на 30% і планує наступне підвищення ще на 15%.

Водночас ДП "Укрпромзовнішекспертиза" попереджало, що таке зростання тарифів може скоротити вантажну базу компанії щонайменше на 27 млн тонн.

За оцінками підприємства, підвищення також може призвести до втрати 96 млрд гривень ВВП на рік, скорочення експортної виручки на 2,4 млрд доларів і зменшення бюджетних надходжень на 36 млрд гривень.