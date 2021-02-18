UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

УЗ на субботу назначила дополнительный поезд из Киева в Карпаты

Автор: РБК-Украина

Укрзализныця на субботу, 20 февраля, назначила дополнительный рейс поезда №217/218 Киев - Ворохта - Рахов. Поезд прибывает в Карпаты утром.

Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци в Telegram.

Отмечается, что поезд отправится из Киева в 15:02 и прибудет в Ворохту в 05:31, Рахов - 06:58. В обратном направлении отправится из Рахова в 18:00, из Ворохты в 19:42 и прибудет в Киев в 09:55.

Билеты уже можно приобрести на сайте УЗ.

Как сообщало РБК-Украина, "Укрзализныця" со следующей недели запускает дополнительный поезд из Киева в Черновцы.

Поезд №249/250 будет отправляться из Киева 26 февраля, 1, 5, 7 и 9 марта в 15:09. В Черновцы он прибывает в 8:15 на следующий после отправления день. Из Черновцов - 25 и 28 февраля, 4, 6, 8 марта в 19:15, прибытие в Киев в 12:30.

Стоимость билетов составит 1260,75 гривен (люкс), 367,17 грн (купе) и 226,79 грн (плацкарт).

Ранее "Укрзализныця" запустила продажа льготных билетов на поезда Интерсити+ через чат-боты.

До этого в компании запустили сервис продажи билетов на поезда через популярные мессенджеры - Viber и Telegram.

Также сообщалось, что с 1 марта в Украине вырастет на 2% стоимость билетов на железнодорожные поездки. При этом билеты будут дорожать ежемесячно до конца года.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Укрзализныця
Читайте также
В украинских поездах появится Wi-Fi. Сначала на "Интерсити" Киев-Харьков
Реформа УЗ - это приближение к нормативам ЕС, ее нужно провести, - эксперт
Криклий: мы идем в направлении разделения УЗ и перехода к государственно-частному партнерству
Прогноз погоды