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УЗ на сегодня назначила эвакуационные поезда из Покровска и Славянска: график

Фото: эвакуация из Донецкой области продолжается (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

На 10 апреля 2022 года назначено несколько эвакуационных поездов из Славянска и Покровска Донецкой области. Проезд в них бесплатный, но приоритет в посадке отдается женщинам, детям, лицам с инвалидностью и старшего возраста.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Укрзализныци".

Со станции Покровск отправятся следующие пассажирские и электропоезда:

  • 239 Покровск - Тернополь 10:00;
  • 235 Покровск - Черновцы 13:00;
  • 241 Покровск - Львов 14:00;
  • 233 Покровск - Львов 16:30.

Со станции Славянск:

  • № 45 Славянск - Ужгород 12:00;
  • № 273 Славянск - Львов 14:00;
  • № 137 Славянск - Хмельницкий 16:30;
  • № 91 Славянск - Одесса 18:07.

"Электропоезда будут назначены по необходимости диспетчерским расписанием, следите за объявлениями на вокзале", - добавили в "Укрзализныце".

Напомним, ранее сообщалось, что после обстрела железнодорожного вокзала в Краматорске, в результате которого погибли более 50 человек, поезда отправляются только из Покровска и Славянска.

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