УЗ на сегодня назначила эвакуационные поезда из Покровска и Славянска: график
На 10 апреля 2022 года назначено несколько эвакуационных поездов из Славянска и Покровска Донецкой области. Проезд в них бесплатный, но приоритет в посадке отдается женщинам, детям, лицам с инвалидностью и старшего возраста.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Укрзализныци".
Со станции Покровск отправятся следующие пассажирские и электропоезда:
- 239 Покровск - Тернополь 10:00;
- 235 Покровск - Черновцы 13:00;
- 241 Покровск - Львов 14:00;
- 233 Покровск - Львов 16:30.
Со станции Славянск:
- № 45 Славянск - Ужгород 12:00;
- № 273 Славянск - Львов 14:00;
- № 137 Славянск - Хмельницкий 16:30;
- № 91 Славянск - Одесса 18:07.
"Электропоезда будут назначены по необходимости диспетчерским расписанием, следите за объявлениями на вокзале", - добавили в "Укрзализныце".
Напомним, ранее сообщалось, что после обстрела железнодорожного вокзала в Краматорске, в результате которого погибли более 50 человек, поезда отправляются только из Покровска и Славянска.
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