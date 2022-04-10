УЗ на сегодня назначила эвакуационные поезда из Покровска и Славянска: график

На 10 апреля 2022 года назначено несколько эвакуационных поездов из Славянска и Покровска Донецкой области. Проезд в них бесплатный, но приоритет в посадке отдается женщинам, детям, лицам с инвалидностью и старшего возраста.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Укрзализныци".

"Электропоезда будут назначены по необходимости диспетчерским расписанием, следите за объявлениями на вокзале", - добавили в "Укрзализныце".

Напомним, ранее сообщалось, что после обстрела железнодорожного вокзала в Краматорске, в результате которого погибли более 50 человек, поезда отправляются только из Покровска и Славянска.

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