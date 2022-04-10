УЗ на сьогодні призначила евакуаційні поїзди з Покровська та Слов'янська: графік
На 10 квітня 2022 року призначено кілька евакуаційних поїздів зі Слов'янська та Покровська Донецької області. Проїзд в них безкоштовний, але пріоритет в посадці віддається жінкам, дітям, особам з інвалідністю та старшого віку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Укрзалізниці".
Зі станції Покровськ відправляться наступні пасажирські та електропоїзди:
- 239 Покровськ - Тернопіль 10:00;
- 235 Покровськ - Чернівці 13:00;
- 241 Покровськ - Львів 14:00;
- 233 Покровськ - Львів 16: 30.
Зі станції Слов'янськ:
- № 45 Слов'янськ - Ужгород 12:00;
- № 273 Слов'янськ - Львів 14:00;
- № 137 Слов'янськ - Хмельницький 16:30;
- № 91 Слов'янськ - Одеса 18:07.
"Електропоїзди будуть призначені за потребою диспетчерським розкладом, слідкуйте за оголошеннями на вокзалі", - додали в "Укрзалізниці".
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що після обстрілу залізничного вокзалу в Краматорську, в результаті якого загинули понад 50 осіб, поїзди відправляються тільки з Покровська і Слов'янська.
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