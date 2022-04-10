УЗ на сьогодні призначила евакуаційні поїзди з Покровська та Слов'янська: графік

На 10 квітня 2022 року призначено кілька евакуаційних поїздів зі Слов'янська та Покровська Донецької області. Проїзд в них безкоштовний, але пріоритет в посадці віддається жінкам, дітям, особам з інвалідністю та старшого віку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Укрзалізниці".

"Електропоїзди будуть призначені за потребою диспетчерським розкладом, слідкуйте за оголошеннями на вокзалі", - додали в "Укрзалізниці".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що після обстрілу залізничного вокзалу в Краматорську, в результаті якого загинули понад 50 осіб, поїзди відправляються тільки з Покровська і Слов'янська.

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