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УЗ на сьогодні призначила евакуаційні поїзди з Покровська та Слов'янська: графік

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Слов'янськ, Неділя 10 квітня 2022 09:12
УЗ на сьогодні призначила евакуаційні поїзди з Покровська та Слов'янська: графік Фото: евакуація з Донецької області триває (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

На 10 квітня 2022 року призначено кілька евакуаційних поїздів зі Слов'янська та Покровська Донецької області. Проїзд в них безкоштовний, але пріоритет в посадці віддається жінкам, дітям, особам з інвалідністю та старшого віку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Укрзалізниці".

Зі станції Покровськ відправляться наступні пасажирські та електропоїзди:

  • 239 Покровськ - Тернопіль 10:00;
  • 235 Покровськ - Чернівці 13:00;
  • 241 Покровськ - Львів 14:00;
  • 233 Покровськ - Львів 16: 30.

Зі станції Слов'янськ:

  • № 45 Слов'янськ - Ужгород 12:00;
  • № 273 Слов'янськ - Львів 14:00;
  • № 137 Слов'янськ - Хмельницький 16:30;
  • № 91 Слов'янськ - Одеса 18:07.

"Електропоїзди будуть призначені за потребою диспетчерським розкладом, слідкуйте за оголошеннями на вокзалі", - додали в "Укрзалізниці".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що після обстрілу залізничного вокзалу в Краматорську, в результаті якого загинули понад 50 осіб, поїзди відправляються тільки з Покровська і Слов'янська.

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Укрзалізниця Слов'янськ евакуація Покровск
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