В УЗ рассказали, когда заменят эскалатор на вокзале Киев-Пассажирский

Эскалатор планируют заменить до конца 2018 года

До конца 2018 года должны заменить эскалатор на вокзале Киев-Пассажирский. Об этом в интервью РБК-Украина заявил исполняющий обязанности руководителя "Укрзализныци" Евгений Кравцов.

Кравцов рассказал, что Крюковский вагоностроительный завод (КВЗ) обжаловал в Антимонопольном комитете объявленный тендер "Укрзализныцей" на закупку нового эскалатора на вокзал Киев-Пассажирский.

По его словам, при установке старого эскалатора не рассчитали необходимую техническую нагрузку, и у него уже истек срок годности. Поэтому "Укрзализныця" объявила тендер на закупку эскалатора. Напрямую на аукцион вышли немецкий производитель и Крюковский вагоностроительный завод.

При этом ценовое предложение от немецкой компании оказалось ниже, чем от украинской, заявил Кравцов.

"В результате КВЗ не нашел ничего лучше, чем оспорить этот тендер в Антимонопольном комитете. Несколько недель назад они выиграли этот спор в АМКУ, и тендер был отменен. Для меня лично это - шок! Ведь для Крюковского завода это - мелкая закупка ценой в 13 миллионов гривен, включая замену эскалатора. Получается, что методы несправедливой борьбы, о которой ранее так много говорил Крюковский вагоностроительный завод, он же сам в итоге использовал. Для нас это - вопиющий случай. Мы были крайне шокированы и расстроены поведением КВЗ. Ведь это предприятие для нас крупный поставщик пассажирских и грузовых вагонов, а также комплектации локомотивов General Electric. Теперь будем заново объявлять тендер. Но у нас задача до конца года эскалатор заменить", - рассказал Кравцов.

Напомним, в апреле "Укразализныця" объявила о начале тендера на закупку двух эскалаторов для Центрального железнодорожного вокзала в Киеве.