В УЗ розповіли, коли замінять ескалатор на вокзалі Київ-Пасажирський

Ескалатор планують замінити до кінця 2018 року

До кінця 2018 року повинні замінити ескалатор на вокзалі Київ-Пасажирський. Про це інтерв'ю РБК-Україна заявив виконуючий обов'язки керівника "Укрзалізниці" Євген Кравцов.

Кравцов розповів, що Крюківський вагонобудівний завод (КВЗ) оскаржив в Антимонопольному комітеті оголошений тендер "Укрзалізницею" на закупівлю нового ескалатора на вокзал Київ-Пасажирський.

За його словами, при установці старого ескалатора не розрахували необхідну технічну навантаження, і у нього вже закінчився термін придатності. Тому "Укрзалізниця" оголосила тендер на закупівлю ескалатора. На аукціон вийшли німецький виробник і Крюківський вагонобудівний завод.

При цьому цінова пропозиція від німецької компанії виявилося нижче, ніж від української, заявив Кравцов.

"В результаті КВЗ не знайшов нічого кращого, ніж оскаржити цей тендер в Антимонопольному комітеті. Кілька тижнів тому вони виграли цей спір в АМКУ, і тендер був скасований. Для мене особисто це - шок! Адже для Крюківського заводу це - дрібна закупівля ціною в 13 мільйонів гривень, включаючи заміну ескалатора. Виходить, що методи несправедливої боротьби, про яку раніше так багато говорив Крюківський вагонобудівний завод, він же сам у результаті використовував. Для нас це - кричущий випадок. Ми були вкрай шоковані і засмучені поведінкою КВЗ. Адже це підприємство для нас великий постачальник пасажирських і вантажних вагонів, а також комплектації локомотивів General Electric. Тепер будемо заново оголошувати тендер. Але у нас завдання до кінця року ескалатор замінити", - розповів Кравцов.

Нагадаємо, в квітні "Укрзалізниця" оголосила про початок тендеру на закупівлю двох ескалаторів для Центрального залізничного вокзалу в Києві.