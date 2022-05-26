В УЗ рассказали, сколько ежедневно тратят топлива на вагон с телами российских военных

"Укрзализныця" ежедневно тратит 100 литров топлива на один вагон-рефрижератор, в котором хранятся тела российских военных.
Об этом заявил глава правления "Укрзализныци" Александр Камышин в интервью "Медузе", сообщает РБК-Украина.
Камышин подчеркнул, что в данное время в разных городах, где проходили активные боевые действия, в вагонах-рефрижераторах находится 270 тел российских солдат.
"Русские бросают своих на полях боя, а мы каждый день сжигаем 100 литров солярки на вагон, для того чтобы эти тела хранить - чтобы поддерживать в рефрижераторах температуру", - заявил глава правления УЗ.
Он также добавил, что даже, если россиянам не нужны тела своих солдат, в компании не могут просто взять их и выбросить.
"Мы к русским мертвым относимся лучше, чем они к нам живым", - подчеркнул Камышин.
Он также отметил, что компания ждет пока российская власть или их родственники заберут погибших. Кроме того, российским матерям, которые приедут в Украину забирать тела своих сыновей, "Укрзализныця" готова предоставить бесплатные билеты.
"Сделаем все бесплатно: довезем-отвезем, отдадим. Нам чужого не надо", - сказал глава правления УЗ.
Напомним, больницы приграничных областей РФ переполнены ранеными военными.
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