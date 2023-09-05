УЗ пустить з Києва до Харкова додаткові рейси найближчими днями: графік

"У четвер, пʼятницю та суботу (7, 8 та 9 вересня) відправиться у рейс додатковий нічний потяг №251/252 Київ - Харків", - йдеться в повідомленні.

Квитки на рейси вже доступні для придбання в застосунку Укрзалізниці, чат-ботах, на сайті та в касах вокзалів.

Графік руху

Відправлення з Києва буде о 13:04, прибуття до Харкова о 20:31 (8 вересня - 21:42).

Зворотно потяг відправлятиметься з Харкова о 22:00 (8 вересня - о 23:50) та прибуватиме до Києва о 05:00 (8 вересня - 07:53).

Як повідомлялось, "Укрзалізниця" призначила додаткові електрички між Васильковом та Києвом, які курсуватимуть до 30 вересня.

Крім того, "Укрзалізниця" через великий попит пасажирів призначила додаткові поїзди на окремі дати в сполученні між Києвом та Кривим Рогом, Львовом і Ворохтою, а також Одесою, Ізюмом, Харковом, Дніпром та Львовом.