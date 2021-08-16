УЗ продлевает маршрут "Прикарпатского экспресса"

"Укрзализныця" продливает маршрут поезда №807/808 Киверцы - Ивано-Франковск. "Прикарпатский экспресс" будет курсировать также и в Коломыю.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу " Укрзализныци ".

Согласно новому маршруту:

отправление будет происходить со станции Киверцев в 05:14, уже в 13:52 поезд будет прибывать в Коломыю;

отправление будет происходить со станции Коломыи в 14:58, уже в 23:45 поезд будет прибывать в Киверцы.

"Периодичность курсирования поезда останется без изменений: из Коломыи он будет курсировать ежедневно, кроме среды, а из Киверцев — ежедневно, кроме среды и четверга", - добавляет пресс-служба.

Отмечается, что поезд будет проходить через станции: