УЗ продлевает маршрут "Прикарпатского экспресса"
Фото: Укрзализныця продлит маршрут "Прикарпатского экспресса" (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
"Укрзализныця" продливает маршрут поезда №807/808 Киверцы - Ивано-Франковск. "Прикарпатский экспресс" будет курсировать также и в Коломыю.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".
Согласно новому маршруту:
- отправление будет происходить со станции Киверцев в 05:14, уже в 13:52 поезд будет прибывать в Коломыю;
- отправление будет происходить со станции Коломыи в 14:58, уже в 23:45 поезд будет прибывать в Киверцы.
"Периодичность курсирования поезда останется без изменений: из Коломыи он будет курсировать ежедневно, кроме среды, а из Киверцев — ежедневно, кроме среды и четверга", - добавляет пресс-служба.
Отмечается, что поезд будет проходить через станции:
- Луцк;
- Горохов;
- Стоянов;
- Радехов;
- Каменка-Бугская;
- Подзамче;
- Львов;
- Стрый;
- Моршин;
- Болехов;
- Долина;
- Рожнятов;
- Калуш;
- Ивано-Франковск.