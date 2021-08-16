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УЗ продлевает маршрут "Прикарпатского экспресса"

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Киев, Понедельник 16 августа 2021 18:15
УЗ продлевает маршрут "Прикарпатского экспресса" Фото: Укрзализныця продлит маршрут "Прикарпатского экспресса" (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Сергей Пышкин

"Укрзализныця" продливает маршрут поезда №807/808 Киверцы - Ивано-Франковск. "Прикарпатский экспресс" будет курсировать также и в Коломыю.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".

Согласно новому маршруту:

  • отправление будет происходить со станции Киверцев в 05:14, уже в 13:52 поезд будет прибывать в Коломыю;
  • отправление будет происходить со станции Коломыи в 14:58, уже в 23:45 поезд будет прибывать в Киверцы.

"Периодичность курсирования поезда останется без изменений: из Коломыи он будет курсировать ежедневно, кроме среды, а из Киверцев — ежедневно, кроме среды и четверга", - добавляет пресс-служба.

Отмечается, что поезд будет проходить через станции:

  • Луцк;
  • Горохов;
  • Стоянов;
  • Радехов;
  • Каменка-Бугская;
  • Подзамче;
  • Львов;
  • Стрый;
  • Моршин;
  • Болехов;
  • Долина;
  • Рожнятов;
  • Калуш;
  • Ивано-Франковск.
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Укрзализныця Коломыя
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