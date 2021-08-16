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УЗ продовжує маршрут "Прикарпатського експреса"

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Київ, Понеділок 16 серпня 2021 18:15
УЗ продовжує маршрут "Прикарпатського експреса" Фото: Укрзалізниця продовжить маршрут "Прикарпатського експреса" (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Сергій Пишкін

"Укрзалізниця" продовжує маршрут потягу №807/808 Ківерці - Івано-Франківськ. "Прикарпатський експрес" курсуватиме також й до Коломиї.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу "Укрзалізниці".

Відповідно до нового маршруту:

  • відправлення відбуватиметься зі станції Ківерців о 05:14, вже о 13:52 потяг прибуватиме до Коломиї;
  • відправлення відбуватиметься зі станції Коломиї о 14:58, вже о 23:45 потяг прибуватиме до Ківерців.

"Періодичність курсування поїзда залишиться без змін: з Коломиї він курсуватиме щоденно, крім середи, а з Ківерців — щоденно, крім середи та четверга", - додає пресслужба.

Відзначається, що потяг проходитиме через станції:

  • Луцьк;
  • Горохів;
  • Стоянів;
  • Радехів;
  • Кам’янка-Бузька;
  • Підзамче;
  • Львів;
  • Стрий;
  • Моршин;
  • Болехів;
  • Долина;
  • Рожнятів;
  • Калуш;
  • Івано-Франківськ.
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Укрзалізниця Коломыя
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