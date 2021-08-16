УЗ продовжує маршрут "Прикарпатського експреса"
Фото: Укрзалізниця продовжить маршрут "Прикарпатського експреса" (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
"Укрзалізниця" продовжує маршрут потягу №807/808 Ківерці - Івано-Франківськ. "Прикарпатський експрес" курсуватиме також й до Коломиї.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу "Укрзалізниці".
Відповідно до нового маршруту:
- відправлення відбуватиметься зі станції Ківерців о 05:14, вже о 13:52 потяг прибуватиме до Коломиї;
- відправлення відбуватиметься зі станції Коломиї о 14:58, вже о 23:45 потяг прибуватиме до Ківерців.
"Періодичність курсування поїзда залишиться без змін: з Коломиї він курсуватиме щоденно, крім середи, а з Ківерців — щоденно, крім середи та четверга", - додає пресслужба.
Відзначається, що потяг проходитиме через станції:
- Луцьк;
- Горохів;
- Стоянів;
- Радехів;
- Кам’янка-Бузька;
- Підзамче;
- Львів;
- Стрий;
- Моршин;
- Болехів;
- Долина;
- Рожнятів;
- Калуш;
- Івано-Франківськ.