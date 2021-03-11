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УЗ продлила запрет на билеты в "красные" зоны, но готова к спецрейсам

Автор: Андрей Василюк

Укрзализныця продлила до 19 марта включительно ограничение на продажу билетов, а также высадки и посадки пассажиров, направляющихся в Ивано-Франковскую, Черновицкую, Житомирскую и Закарпатскую области. Эти области находятся в "красной" зоне карантина.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

Отмечается, что ограничения будут отменены по факту официального выхода регионов из статуса "красных зон" согласно решению Минздрава.

Укрзализныця подчеркнула, что готова к назначению специальных рейсов по представлению местных облгосадминистраций для безопасной перевозки людей с соблюдением всех карантинных требований, и призывает пассажиров соблюдать усиленный масочный режим на борту.

Накануне, 10 марта "Укрзализныця" заявила о готовности увеличить количество специальных рейсов в "красные зоны" адаптивного карантина. Поезда могут запустить, если количество этих зон будет увеличиваться.

Напомним, по состоянию на сегодня в "красные зоны" входят Закарпатская, Черновицкая, Ивано-Франковская и Житомирская области.

Ранее Кабинет министров расширил перечень ограничений в "красной зоне" карантина. В частности, будет запрещена работа общественного транспорта. Под ограничения не попадают перевозки пассажиров легковыми авто в количестве не более 5 человек.

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