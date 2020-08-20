УЗ продлила маршрут "Столичного экспресса"

"Укрзализныця" продлила маршрут "Столичного экспресса" ко Дню Независимости. В понедельник, 24 августа, маршрут будет продлен до Винницы.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

Из Сум поезд №779 / 780 поезд отправится в 5:34 и прибудет в Винницу в 13:11. В обратном направлении поезд отправится в 13:44 и прибудет в Сумы в 21:34.

Отмечается, что билеты уже продаются в железнодорожных кассах.

Напомним, ранее УЗ назначила дополнительные поезда из Одессы ко Дню Независимости.

Кроме того, дополнительные рейсы Интерсити+ из Киева в Харьков назначила "Укрзализныця" ко Дню Независимости.