UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

УЗ продлила маршрут поезда Днепр - Харьков

Автор: Мария Кучерявец

"Укрзализныця" заявила о продлении маршрута поезда № 796/795 Днепр - Харьков до Лимана. Так, поезд будет курсировать по новому маршруту 26, 28 июня и с 2 июля - три раза в неделю (по пятницам, субботам и воскресеньям).

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

Теперь поезд будет отправляться из Днепра в 6:23 утра, останавливаться в Харькове в 10:22 и прибывать в Лиман в 13:11.

После чего, обратно из Лимана отправляться в 15:27 и, остановившись в Харькове в 18:11, прибывать в Днепр в 22:10.

Отмечается что, на удлиненном маршруте запланированы остановки на станциях Изюм и Святогорск.

Кроме этого, упростился путь жителям Востока до Азовского моря.

Так, из Константиновки в 19:09 отправляется пригородный поезд № 6244 Фенольная - Лозовая. До станции Лозовая он прибывает в 23:28, а уже через 10 минут, в 23:38, можно сделать пересадку на поезд № 2610 Харьков - Бердянск, который прибывает в Азовское море в 7:27.

Обратно можно вернуться поездом № 262, который отправляется в 19:32 и прибывает на станцию ​​Лозовая в 3:01. И уже в 03:15 можно продолжить путешествие пригородным поездом № 6251 Лозовая - Константиновка, который прибывает в Константиновку в 7 утра.

Напомним, что "Укрзализныця" назначила дополнительный поезд из Житомира и Винницы в Одессу. Он начнет курсировать с 1 июля через день по нечетным числам.

Добавим, что УЗ ввела дополнительные рейсы по маршруту Киев - аэропорт "Борисполь". Отныне за сутки будет осуществляться не 16 пар рейсов в обоих направлениях, а 22.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины УкрзализныцяпоездДнепрХарьков