УЗ продлила маршрут поезда Днепр - Харьков

Теперь поезд будет отправляться из Днепра в 6:23 утра, останавливаться в Харькове в 10:22 и прибывать в Лиман в 13:11.

После чего, обратно из Лимана отправляться в 15:27 и, остановившись в Харькове в 18:11, прибывать в Днепр в 22:10.

Отмечается что, на удлиненном маршруте запланированы остановки на станциях Изюм и Святогорск.

Кроме этого, упростился путь жителям Востока до Азовского моря.

Так, из Константиновки в 19:09 отправляется пригородный поезд № 6244 Фенольная - Лозовая. До станции Лозовая он прибывает в 23:28, а уже через 10 минут, в 23:38, можно сделать пересадку на поезд № 2610 Харьков - Бердянск, который прибывает в Азовское море в 7:27.

Обратно можно вернуться поездом № 262, который отправляется в 19:32 и прибывает на станцию ​​Лозовая в 3:01. И уже в 03:15 можно продолжить путешествие пригородным поездом № 6251 Лозовая - Константиновка, который прибывает в Константиновку в 7 утра.