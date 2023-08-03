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УЗ призначила два додаткові поїзди з Києва до Львова

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Четвер 03 серпня 2023 11:54
УЗ призначила два додаткові поїзди з Києва до Львова Фото: призначила два додаткові поїзди з Києва до Львова (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Тетяна Степанова

Через великий попит пасажирів на поїздки до західної України в літній сезон, "Укрзалізниця" призначила додаткові поїзди з Києва до Львова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Укрзалізниці".

Так, призначений додатковий поїзд №191/192 Київ - Львів. Він відправлятиметься з Києва 4, 5, 6, 11, 12 та 13 серпня о 7:05 і прибуватиме до Львова о 14:49.

У зворотному напрямку, зі Львова, поїзд відправлятиметься в ті ж дати о 14:37 і прибуватиме до Києва о 22:05.

Крім того, призначений також додатковий поїзд №163/164 Київ - Львів. Він відправлятиметься з Києва 11, 12 та 13 серпня о 6:28 і прибуватиме до Львова о 13:58.

Зворотно зі Львова поїзд відправлятиметься в ті ж дати о 14:50 і прибуватиме до Києва о 22:27.

Зазначено, що усі рейси будуть виконуватись фірмовими вагонами з кондиціонуванням

Квитки на поїзди будуть доступні в застосунку "Укрзалізниці", в чат-боті, на сайті та в касах вокзалів.

Нагадаємо, раніше "Укрзалізниця" призначила додаткові поїзди за популярним напрямком на Закарпаття.

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Київ Укрзалізниця Львів поїзди
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