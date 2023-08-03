УЗ назначила два дополнительных поезда из Киева во Львов
Из-за большого спроса пассажиров на поездки в западную Украину в летний сезон, "Укрзализныця" назначила дополнительные поезда из Киева во Львов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Укрзализныци".
Так, назначен дополнительный поезд №191/192 Киев - Львов. Он отправляется из Киева 4, 5, 6, 11, 12 и 13 августа в 7:05 и прибывает во Львов в 14:49.
В обратном направлении из Львова поезд будет отправляться в те же даты в 14:37 и прибывать в Киев в 22:05.
Кроме того, назначен также дополнительный поезд №163/164 Киев - Львов. Он будет отправляться из Киева 11, 12 и 13 августа в 6.28 и прибывать во Львов в 13.58.
Обратно со Львова поезд будет отправляться в те же даты в 14:50 и прибывать в Киев в 22:27.
Все рейсы будут выполняться фирменными вагонами с кондиционированием.
Билеты на поезда будут доступны в приложении "Укрзализныци", в чат-боте, на сайте и в кассах вокзалов.
Напомним, ранее "Укрзализныця" назначила дополнительные поезда по популярному направлению в Закарпатье.
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