УЗ предупредила о задержке ряда поездов: в чем причина

"Укрзализныця" предупредила о задержке ряда поездов Раховского направления. Причиной тому является падение дерева на колею, что привело к схождению локомотива.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр УЗ.
"Из-за падения дерева на пути на участке Ясиня-Рахов, что привело к сходу локомотива и повреждению полотна, задерживается ряд поездов Раховского направления", - говорится в сообщении.
По информации УЗ, опаздывают такие поезда:
В компании добавляют, что сейчас пассажиров, следующих в Рахова и Квасов, доставляют автобусами Львовской железной дороги от станции Ясиня.
Сейчас ведутся работы над восстановлением пути.