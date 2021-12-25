УЗ попередила про затримку низки потягів: в чому причина

"Укрзалізниця" попередила про затримку низки потягів рахівського напрямку. Причиною тому є падіння дерева на колію, що призвело до сходження локомотива.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр УЗ.
"Через падіння дерева на колію на ділянці Ясіня-Рахів, що призвело до сходження локомотива та пошкодження полотна, затримується низка поїздів рахівського напрямку", - йдеться в повідомленні.
За інформацією УЗ, запізнюються такі потяги:
У компанії додають, що наразі пасажирів, які прямують до Рахова та Квасів, доставляють автобусами Львівської залізниці від станції Ясіня.
Наразі ведуться роботи над відновленням колії.