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УЗ попередила про затримку низки потягів: в чому причина

Автор: Марія Кучерявець

"Укрзалізниця" попередила про затримку низки потягів рахівського напрямку. Причиною тому є падіння дерева на колію, що призвело до сходження локомотива.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр УЗ.

"Через падіння дерева на колію на ділянці Ясіня-Рахів, що призвело до сходження локомотива та пошкодження полотна, затримується низка поїздів рахівського напрямку", - йдеться в повідомленні.

За інформацією УЗ, запізнюються такі потяги:

  • №55 Київ-Рахів - затримка 3 години 30 хвилин на перегоні до Рахова;
  • №26 Одеса-Рахів - затримка 2 години 5 хвилин по Ясіні;
  • №95 Київ-Рахів - затримка 40 хвилин по Ворохті;
  • №15 Харків-Рахів відправився із затримкою на 43 хвилин з Івано-Франківська.

У компанії додають, що наразі пасажирів, які прямують до Рахова та Квасів, доставляють автобусами Львівської залізниці від станції Ясіня.

Наразі ведуться роботи над відновленням колії.

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Укрзалізниця