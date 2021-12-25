УЗ попередила про затримку низки потягів: в чому причина

"Через падіння дерева на колію на ділянці Ясіня-Рахів, що призвело до сходження локомотива та пошкодження полотна, затримується низка поїздів рахівського напрямку", - йдеться в повідомленні.

За інформацією УЗ, запізнюються такі потяги:

№55 Київ-Рахів - затримка 3 години 30 хвилин на перегоні до Рахова;

№26 Одеса-Рахів - затримка 2 години 5 хвилин по Ясіні;

№95 Київ-Рахів - затримка 40 хвилин по Ворохті;

№15 Харків-Рахів відправився із затримкою на 43 хвилин з Івано-Франківська.

У компанії додають, що наразі пасажирів, які прямують до Рахова та Квасів, доставляють автобусами Львівської залізниці від станції Ясіня.

Наразі ведуться роботи над відновленням колії.