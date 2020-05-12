УЗ представила план восстановления пригородного сообщения

"Укрзализныця" представила план восстановления пригородного сообщения, который планируется в два этапа. Об этом сообщили в пресс-службе УЗ.

Сообщается, что на первом этапе восстановления сообщения планируется запуск 745 пригородных поездов для подвоза граждан к местам работы в часы "пик". На втором этапе запустят еще 571 поезд и таким образов полностью восстановят пригородное движение.

"Сейчас специалисты компании проводят технический осмотр оборудования и подвижного состава, проверяют работоспособность касс и платежных терминалов, осуществляющих текущие ремонты вокзалов и поездов. Для работников пассажирского хозяйства закупаются средства индивидуальной защиты", - сообщили в УЗ.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что в Украине до 22 мая резких изменений по работе общественного транспорта не планируется. Большинство граждан смогут начать пользоваться общественным транспортом лишь после 22 мая. Запуск полноценного железнодорожного сообщения внутри страны планируется лишь на третьем этапе ослабления карантина.

Также сообщалось, что в связи с карантином "Укрзализныця" может перейти на четырехдневную рабочую неделю. Если карантин будет продлен, такой режим работу будет введен с 1 июля.