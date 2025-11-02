"Зимова підтримка": в УЗ пояснили, чому дали саме 3000 км на безкоштовні поїздки

"Чому саме 3000 км: це дорівнює подорожі туди-зворотно найдовшим на сьогодні рейсом по Україні! Ми хочемо, щоб доступно відкрити нашу країну міг кожен, навіть якщо це мандрівка з одного краю нашої країни в інший!", - пояснили залізничники.

В "Укрзалізниці" також кажуть, що в піковий період не просто "зловити" квитки, а програма "УЗ-3000" якраз і допоможе його розвантажити, розраховують в компанії.

"Вона стимулюватиме подорожі в непікові періоди. І ще. Ця програма - важлива складова системного державного фінансування пасажирських перевезень. Це - надважливо і для всіх залізничників, щоб була впевненість у майбутньому галузі", - додали в УЗ.