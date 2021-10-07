УЗ повысила цены на вагоны и грузовые перевозки, хотя качество предоставления услуг ухудшается, - эксперт

По его словам, дефицита грузовых вагонов нет. Однако из-за низкой оперативной эффективности "Укрзализныци", на рынке искусственно создается ситуация, когда вагонов не хватает.

"Очень сильно упали показатели оборота вагонов. Если говорить проще, система начала ехать медленнее, поэтому потребовала гораздо больше вагонов. Ситуация, конечно, не является адекватной. Если бы у нас были нормальные показатели оборота, то тех показателей парка, которые есть сегодня в руках частных владельцев вагонов и государственных владельцев вагонов, было бы больше чем достаточно для того, чтобы осуществлять перевозки в тех объемах, которые есть сегодня", - пояснил Волк.

По его словам, резкое увеличение платы за использование вагонов, к которому прибегла УЗ, никоим образом не отразилось на улучшении качества предоставления услуг компанией. Более того, бизнес вынужден платить больше, при том что грузы доставляются дольше.

"Это приводит к убыткам, в первую очередь грузоотправителей, поскольку эти тарифы завышены. Ну и, соответственно, это ведет к ухудшению их конкурентных позиций на внутреннем и внешнем рынках ... Вагоны превращаются в некие склады на колесах. Это очень дорогие составы для бизнеса, которые с очень небольшим количеством движутся по системе железнодорожного транспорта", - пояснил Волк.

По мнению эксперта, если ситуация в УЗ не изменится, бизнес начнет искать альтернативные пути перевозок, более дешевые и быстрые.

"Если эта динамика будет продолжаться дальше, то произойдет отток грузов с УЗ. Поэтому обычно, если бизнес будет видеть, что логистическая составляющая является завышенной, то он будет просто реагировать через уменьшение объемов производства продукции и оказания услуг", - считает Вовк.