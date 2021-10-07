УЗ підвищила ціни на вагони та вантажні перевезення, хоча якість надання послуг погіршується, - експерт

За його словами, дефіциту вантажних вагонів немає. Проте через низьку оперативну ефективність Укрзалізниці, на ринку штучно створюється ситуація, коли вагонів не вистачає.

"Дуже сильно впали показники обороту вагонів. Якщо говорити простіше, система почала їхати повільніше, тому почала вимагати набагато більше вагонів. Ситуація, звичайно, не є адекватною. Якби у нас були нормальні показники обороту, то тих показників парку, які є сьогодні в руках приватних власників вагонів і державних власників вагонів, було б більше ніж достатньо для того, щоб здійснювати перевезення в тих обсягах, які є сьогодні", - пояснив Вовк.

За його словами, різке збільшення плати за використання вагонів, до якого вдалася УЗ, жодним чином не позначилось на покращенні якості надання послуг компанією. Більше того: бізнес змушений платити більше, при тому що вантажі доставляються довше.

"Це призводить до збитків, в першу чергу вантажовідправників, оскільки ці тарифи завищені. Ну і, відповідно, це веде до погіршення їхніх конкурентних позицій на внутрішньому і зовнішньому ринках… Вагони перетворюються у такі собі склади на колесах. Це дуже дорогі склади для бізнесу, які з дуже невеликою кількістю рухаються по системі залізничного транспорту", - пояснив Вовк.

На думку експерта, якщо ситуація в УЗ не зміниться, бізнес почне шукати альтернативні шляхи перевезень, більш дешеві та швидші.

"Якщо ця динаміка буде продовжуватись надалі, то відбудеться відтік вантажів з УЗ. Тому що звичайно, якщо бізнес буде бачити, що логістична складова є завищеною, то він буде просто реагувати через зменшення обсягів виробництва продукції і надання послуг", - вважає Вовк.