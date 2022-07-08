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УЗ повысила тарифы на перевозки без каких-либо переговоров с бизнесом, - эксперт

Фото: УЗ повысила тарифы на перевозки без каких-либо переговоров с бизнесом (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Мороз

"Укрзализныця" приняла решение о повышении на 70% тарифов на перевозки грузов, не проведя реальные дискуссии с грузоотправителями, а также представила неточные цифры относительно влияния этого решения на экономику и состояние украинской промышленности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исполнительного директора Ассоциации "Укрцемент" Людмилу Крепость во время пресс-конференции.

"Реальной дискуссии между перевозчиком и грузоотправителем не было, нас просто поставили перед фактом. Когда УЗ объявила обсуждение поднятия тарифов на 70%, приказ об их поднятии уже был подписан. А из всех обоснований и законности повышения тарифов на 70% мы не услышали от компании, как она собирается сокращать свои расходы. Это - дорога с односторонним движением, где УЗ просто перекладывает все свои расходы на плечи грузоотправителя", - подчеркнула Крепкая.

По ее словам, влияние повышения на себестоимость конечного продукта будет значительно выше, чем представила компания в своих расчетах.

"Поясню на примере цемента. Они заложили в инфраструктурную составляющую только перевозку собственно цемента. При этом не учли перевозки сырья, которым для нас является известняк, и для нас оно подорожает на 55%. Кроме того, не учтена перевозка угля и наполнителей, не включено даже тарифное расстояние - а это все влияет на конечную стоимость продукции", - пояснила она.

Еще большую нагрузку, по ее словам, ожидает промышленность с августа, ведь УЗ собирается изменить расчет за использование вагонов.

"Если раньше плата снималась за фактическое пользование вагоном, то с августа плата будет браться за то, сколько времени он находится в пути. Учитывая, что УЗ имеет большую нагрузку, и вагоны идут очень долго, мы понимаем, что этот вагон тоже будет находиться в пути очень долго. И эта финансовая нагрузка, опять же, ляжет на наши плечи", - подчеркнула Крепкая.

Она также отметила, что бизнес выступил с предложением к правительству ввести мораторий на повышение тарифов государственных монополий на время военного положения и 6 после его завершения. Ведь государственные компании имеют возможность получить средства от международных партнеров, в то время, как частные компании не получают никакой поддержки.

"Цемент - это стратегическое сырье для восстановления страны. И все, что мы делаем сейчас, мы закладываем в увеличение расходов на восстановление Украины. Мы просто доведем до банкротства цементные предприятия и доведем до уничтожения стратегическую отрасль для восстановления", - резюмировала она.

Напомним, Министерство инфраструктуры согласовало для УЗ повышение тарифов на грузовые перевозки сразу на 70% для всех классов грузов. Против этого решения выступила Европейская бизнес ассоциация, которая призвала власть не перекладывать проблемы УЗ на плечи бизнеса, который и так пострадал от войны, потеряв сырьевые базы и предприятия.

В то же время руководитель Украинской ассоциации производителей ферросплавов и другой электрометаллургической продукции (УкрФа) Сергей Кудрявцев заявил, что предприятия ферросплавной отрасли работают лишь на 20% мощности, ведь из-за войны потеряли сырьевые базы, а логистика значительно усложнилась: иногда грузы направляются к заказчикам в 10 раз дольше.

Ранее металлургические гиганты Украины "Метинвест", "Арселор Миталл Кривой Рог" и Ferrexpo объявили о сокращении производства и частичном приостановлении предприятий из-за невозможности доставить продукцию заказчикам.

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Укрзализныця