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УЗ попереджає про затримку десятків потягів. Деякі запізнюються на 12 годин: список

Фото: в Україні через знеструмлення затримуються понад 80 потягів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

"Укрзалізниця" інформує про затримку 81 поїзда. Деякі відстають від графіка на 12 годин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу УЗ.

"Ранковий статус: не без труднощів, але залізниця продовжує рух. Станом на 9:00 ранку 95 наших потягів попри все продовжують рух", - йдеться в повідомленні.

За даними УЗ, через знеструмлення великої частини мережі 81 з них має затримку понад годину. Найбільше запізнюються такі:

  • №711 Краматорськ-Київ (затримка +12 год. 51 хв.);
  • №749 Київ-Ужгород з групою вагонів Київ-Відень +11:08);
  • №17 Харків-Ужгород (+11:04);
  • №119 Запоріжжя-Львів (+10:58);
  • №3 Запоріжжя-Ужгород (+10:17).

Перевізник також пояснює, технічно найскладніші затримки - це Інтерсіті+, опалення яких залежить від електромережі.

"Екіпіруємо термоковдрами, але все ж - маємо везти пасажирів комфортно й у теплі, тож сьогодні 2 маршрути - на Краматорськ (712) та на Дніпро (732) - були підхоплені потягами далекого слідування з автономними системами опалення", - зазначили в повідомленні.

Також на вокзалах розгорнуті хаби з чаєм, кавою, гарячим харчуванням, дитячими кімнатами, зонами підзарядки та відпочинку.

"Нагадуємо, що пасажирів, які за форс-мажорних обставин не встиг на свої рейси, ми з тим же квитком саджаємо на наступний рейс того ж напрямку",- звернули увагу в УЗ.

Нагадаємо, що вчора в Україні скасували рух низки поїздів після масованого удару окупантів по нашій країні.

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Укрзалізниця