В УЗ попередили про затримку потягів через нічну атаку безпілотників по півдню України
Компанія "Укрзалізниця" попередила про затримку деяких потягів у зв'язку з нічною атакою російськими безпілотниками по території України.
Про це повідомляє РБК-Україна, з посиланням на "Укрзалізницю".
Внаслідок нічних обстрілів України затримується низка поїздів:
- 351/352 Київ-Пас. - Кишинеу +3:00
- 77/78 Одеса - Ковель +2:44
- 53/54 Перемишль - Київ-Пас. +1:57
- 109/110 Херсон - Львів +1:26
- 257/258 Чернігів - Івано-Франківськ +1:10
- 259/260 Суми - Івано-Франківськ +1:10
- 59/60 Чоп - Київ-Пас. +0:45
- 357/358 Ворохта - Київ-Пас. +0:45
- 105/106 Одеса - Київ-Пас. +0:41
Як зазначили у компанії, наразі рух усіма дільницями відкрито, всі поїзди прямують власним маршрутом під чітким контролем.
Варто зауважити, що за попередніми даними внаслідок нічної атаки було зафіксовано влучання езпілотника в об'єкт критичної інфраструктури у Вінницькій області.
Атаки дронів по Україні
Російські окупанти регулярно намагаються атакувати Україну за допомогою дронів-камікадзе "Шахед" та ракет.
Сьогодні вночі, 30 вересня через загрозу застосування ворогом ударних безпілотників у низці областей оголосили повітряну тривогу. У Вінницькій області пролунало кілька вибухів, працювали сили протиповітряної оборони. Попередньо, РФ запустила понад 20 безпілотників по типу "Шахед".
Також РФ атакувала Україну 28 вересня. Тоді окупанти використали 44 безпілотники, 34 з яких вдалося збити силам протиповітряної оборони. Ворожі дрони фіксували ще в Одеській та Миколаївській областях.
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