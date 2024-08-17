Ілюстративне фото: в УЗ попередили про затримку кількох рейсів через аварію на залізниці в Польщі (Getty Images)

У Польщі поїзд Варшава - Рава-Руська зіткнувся з дикою твариною. Це спричинило затримку кількох українських рейсів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю" у Telegram.