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УЗ попередила про збої в роботі онлайн-сервісів: як придбати квитки

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Україна, Четвер 27 квітня 2023 20:23
УЗ попередила про збої в роботі онлайн-сервісів: як придбати квитки Фото: УЗ попередила про збої в роботі онлайн-сервісів (facebook.com Ukrzaliznytsia)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 27 квітня, в роботі деяких онлайн-сервісів "Укрзалізниці" можуть спостерігатися збої.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву компанії.

"Приносимо вибачення, застосунок і чат-бот Укрзалізниці тимчасово недоступні з технічних причин. Ми вже задіяли найкращих спеціалістів, залізничну магію і багато чаю, тож скоро все працюватиме", - йдеться в заяві.

Однак, в компанії повідомили, що поїзди продовжують курсувати за розкладом, а квитки доступні у касах та на сайті "Укрзалізниці".

Нагадаємо, з 28 квітня "Укрзалізниця" відкриває продаж квитків на регулярні рейси з міста Покровськ Донецької області.

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