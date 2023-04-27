УЗ предупредила о сбоях в работе онлайн-сервисов: как купить билеты
Фото: УЗ предупредила о сбоях в работе онлайн-сервисов (facebook.com Ukrzaliznytsia)
Сегодня, 27 апреля, в работе некоторых онлайн-сервисов "Укрзализныци" могут наблюдаться сбои.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление компании.
"Приносим извинения, приложение и чат-бот Укрзализныци временно недоступны по техническим причинам. Мы уже задействовали лучших специалистов, железнодорожную магию и много чая, поэтому скоро все будет работать", - говорится в заявлении.
Однако, в компании сообщили, что поезда продолжают курсировать по расписанию, а билеты доступны в кассах и на сайте "Укрзализныци".
Напомним, с 28 апреля "Укрзализныця" открывает продажу билетов на регулярные рейсы из города Покровск Донецкой области.
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