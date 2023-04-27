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УЗ предупредила о сбоях в работе онлайн-сервисов: как купить билеты

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Украина, Четверг 27 апреля 2023 20:23
УЗ предупредила о сбоях в работе онлайн-сервисов: как купить билеты Фото: УЗ предупредила о сбоях в работе онлайн-сервисов (facebook.com Ukrzaliznytsia)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 27 апреля, в работе некоторых онлайн-сервисов "Укрзализныци" могут наблюдаться сбои.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление компании.

"Приносим извинения, приложение и чат-бот Укрзализныци временно недоступны по техническим причинам. Мы уже задействовали лучших специалистов, железнодорожную магию и много чая, поэтому скоро все будет работать", - говорится в заявлении.

Однако, в компании сообщили, что поезда продолжают курсировать по расписанию, а билеты доступны в кассах и на сайте "Укрзализныци".

Напомним, с 28 апреля "Укрзализныця" открывает продажу билетов на регулярные рейсы из города Покровск Донецкой области.

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