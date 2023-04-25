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УЗ попередила про збої в роботі онлайн-сервісів: де придбати квитки

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Україна, Вівторок 25 квітня 2023 19:37
УЗ попередила про збої в роботі онлайн-сервісів: де придбати квитки Фото: в сервісах "Укрзалізниці" можливі збої в роботі (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 25 квітня, в роботі деяких онлайн-сервісів "Укрзалізниці" можуть спостерігатися збої.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву компанії.

"З технічних причин до кінця доби можуть спостерігатися збої в роботі деяких онлайн-сервісів залізниці", - повідомили в компанії.

За їх словами, збої можуть торкнутись насамперед:

  • застосунку,
  • чат-ботів;
  • порталу відстеження спізнень.

Однак, придбати квиток можна на сайті "Укрзалізниці".

"Каси відчинено, рух поїздів - чітко за розкладом", - заявили в компанії.

Нагадаємо, з 28 квітня "Укрзалізниця" відкриває продаж квитків на регулярні рейси з міста Покровськ Донецької області.

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