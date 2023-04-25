УЗ предупредила о сбоях в работе онлайн-сервисов: где купить билеты
Фото: в сервисах "Укрзализныци" возможны сбои в работе (GettyImages)
Сегодня, 25 апреля, в работе некоторых онлайн-сервисов "Укрзализныци" могут наблюдаться сбои.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление компании.
"По техническим причинам до конца суток могут наблюдаться сбои в работе некоторых онлайн-сервисов железной дороги", - сообщили в компании.
По их словам, сбои могут коснуться прежде всего:
- приложения,
- чат-ботов;
- портала отслеживания опозданий.
Однако, приобрести билет можно на сайте "Укрзализныци".
"Кассы открыты, движение поездов - четко по расписанию", - заявили в компании.
Напомним, с 28 апреля "Укрзализныця" открывает продажу билетов на регулярные рейсы из города Покровск Донецкой области.
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